Sostenibilità: rischio di regressione per l'UE, avverte Giovannini al Festival ASviS

Dopo lo straordinario impulso degli anni scorsi, l'Unione europea rischia di tornare indietro sulle politiche legate alla sostenibilità. Questo sarebbe un grave errore, e i dati presentati nel corso del Festival dello sviluppo sostenibile, come quelli contenuti nel 'Rapporto di Primavera', lo dimostrano.

Lo ha dichiarato in una nota Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASviS, in occasione dell'evento di chiusura del Festival dello Sviluppo sostenibile di AsviS, "L'ora della verità per lo sviluppo sostenibile a dieci anni dall'Agenda 2030, dagli Accordi di Parigi e dalla Laudato si'" nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

"Gli scenari al 2035 e al 2050 elaborati insieme a Oxford Economics sono chiari - ha aggiunto - un'azione tempestiva e strutturata verso la neutralità climatica basata sull'innovazione può far crescere il Pil italiano dell'8,4% entro il 2050, mentre l'inazione ci condurrebbe alla crisi climatica e al conseguente crollo economico, con un calo del Pil del 23,8%. Attuare politiche industriali e sociali efficaci è una priorità assoluta per garantire un futuro prospero, equo e sostenibile al nostro Paese."