Ucraina news, sciame di oltre 300 droni russi contro Kiev e Odessa, colpito reparto maternità. Zelensky: “Il mondo non resti in silenzio”

07:47

I russi attaccano sempre più in motocicletta

Tank, droni, missili stealth? No, i russi sembrano prediligere "le motociclette per conquistare piccoli insediamenti", ha spiegao in tv il tenente colonnello Dmytro Zaporozhets, operativo con le sue truppe sul fronte di Lugansk. "Il nemico sta iniziando a condurre sempre più operazioni d'assalto con l'uso di motociclette. Soprattutto in direzione di Torets, dove sta cercando di assaltare piccoli insediamenti con le motociclette. Ad esempio, ieri ci sono state due operazioni d'assalto in direzione dell'insediamento di Yablunivka, utilizzando prima tre e poi cinque motociclette. Metà dei nemici e delle motociclette sono stati distrutti, e i superstiti, approfittando del fatto che era già sera inoltrata, sono riusciti a fare dietrofront e a fuggire. Questa tendenza è già diffusa lungo tutta la linea di scontro, sia in direzione di Siversky che di Kramatorsk".