Simest, in primo semestre 90 operazioni di supporto a export

Simest (gruppo Cdp), nel primo semestre dell'anno ha realizzato circa 90 operazioni di supporto alle esportazioni per un valore di 203 milioni di euro, "in forte crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Lo annuncia la società secondo cui Il numero delle imprese esportatrici servite è aumentato del 33% rispetto all'analogo periodo del 2023 e, di queste, circa il 45% sono nuove imprese clienti. Fra le principali aree di destinazione delle forniture italiane figura al primo posto l'America Latina con Brasile, Messico, Colombia, Perù e Cile - che costituiscono complessivamente il 30% delle operazioni approvate, seguita da India e Bangladesh che cubano circa l'11%. Gli Stati Uniti d'America continuano ad avere un peso rilevante quale mercato di sbocco delle merci italiane con il 10% delle operazioni approvate. Ben rappresentati anche i Paesi dell'Unione Europea (9%), gli Emirati Arabi Uniti (9%) e la Turchia (7%). I principali settori merceologici trainanti dei primi sei mesi del 2024 sono: trasporti, macchinari tessili, macchinari per l'industria alimentare, impianti per l'industria chimica, macchinari per la lavorazione del legno, della plastica, della ceramica e dei metalli; macchinari per il packaging; casseforme per l'edilizia.