Salvini, sullo sciopero abbiamo chiesto buon senso

Sullo sciopero del trasporto pubblico annunciato per venerdì mattina "abbiamo chiesto buonsenso e che vengano garantite alcune fasce protette per chi deve andare a fare una visita medica, in ufficio, ad accudire un disabile", ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Spoleto, nel tour elettorale che lo vede impegnato in Umbria in vista delle regionali. "Il diritto allo sciopero, per carità di Dio, è sacrosanto - ha aggiunto - anche se gli scioperi nel settore dei trasporti ultimamente sono molto più frequenti che non in passato". "La commissione di garanzia per lo sciopero ha chiesto buonsenso per evitare di paralizzare il Paese e mi unisco all'appello al buonsenso", ha detto ancora Salvini.