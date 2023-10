Pronti a prorogare price cap sul gas, se necessario

Con tutte le incertezze esistenti, c'è la possibilità di vedere un aumento del prezzo del gas. Ci consulteremo con i nostri servizi e, se necessario, siamo pronti ad estendere questa misura. Lo ha affermato la Commissaria Ue all'Energia, Kadri Simson, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla possibile proroga del price cap sul gas alla luce degli sviluppi in Medio Oriente. "Questi tempi di incertezza geopolitica creeranno tensioni sul mercato globale del GNL. Stiamo vedendo un impatto diretto sulle nostre consegne dall'Egitto", ha spiegato Simson, sottolineando tuttavia che Bruxelles non vede "rischi immediati".