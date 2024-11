Passa alla seconda fase progetto corvetta europea

Passa alla seconda fase la realizzazione della corvetta europea (progetto MMPC, Modular and Multirole Patrol Corvette) con il secondo bando del Fondo Europeo per la Difesa. Oggi gli amministratori delegati di Navantia (Spagna), Fincantieri, Naval Group (Francia), insieme con Naviris (Francia/Italia) hanno firmato il "Initial Consortium Agreement" che prevede appunto l'avvio della seconda fase del progetto. L'accordo è stato siglato in occasione di Euronaval in corso a Parigi e segue a una selezione fatta dalla Commissione Europea nel maggio scorso relativa a una proposta del 22 novembre 2023 dal Consorzio di Industrie, che riunisce i tre cantieri navali europeo. Se la prima parte (Call 1) prevedeva il cosiddetto "initial design", questa seconda fase comporterà il design dettagliato e la realizzazione di almeno due prototipi della nave, una per ciascuna versione. Al consorzio composto dalle 4 società dovrebbe unirsi anche una società di ingegneria greca, la Hydrus. Il progetto è finanziato con Fondi europei e dei Paesi partecipanti.