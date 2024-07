Papperger: 'Per Rheinmetall-Leonardo mercato oltre 50 miliardi'

"È un grande onore per noi avere questa cooperazione con voi", con Leonardo, dice il ceo di Rheinmetall in una videointervista condotta dall'a.d. di Leonardo Roberto Cingolani, con tre domande elaborate dall'intelligenza artificiale, e pubblicata sul sito internet della società italiana dell'aerospazio, difesa e sicurezza. "Un gigante della tecnologia come Leonardo e anche Rheinmetall, con tutte le tecnologie, insieme, penso che siamo in grado di conquistare il mercato mondiale", sottolinea Papperger dopo l'intesa, annunciata ieri, che tra le due società fa nascere una joint venture italotedesca per i carri armati "E' molto importante implementare una tecnologia per il futuro e noi, in entrambe le aziende, abbiamo tutte le tecnologie" per farlo: "Penso che ciò a cui abbiamo dato inizio avrà davvero successo". "Dalla collaborazione tra Leonardo e Rheinmetall, la mia aspettativa, per i veicoli, è che ci sia un mercato di oltre 50 miliardi di euro - rposegue il cei di Rheinmetall - . E questo è anche un primissimo piccolo passo, nel settore dei veicoli, per un consolidamento in Europeo. Possiamo anche entrare nei programmi europei di difesa terrestre. Il 'main ground combat system'", il programma per il carro armato pesante europeo del futuro, "è una delle opportunità. Altri programmi europei stanno emergendo".