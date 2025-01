Mfe-Mediaset valuta acquisizione di Tvn per espansione in Europa

L'emittente polacca Tvn, una rete televisiva generalista integrata in Warner Bros, che ne sta valutando la cessione, ha attirato l'interesse di diversi gruppi europei, tra i quali Mfe-Mediaset. Il primo dossier sul tavolo del Biscione è quello della tedesca Prosieben, della quale Mfe-Mediaset detiene quasi il 30% del capitale ed è ampiamente primo azionista. Il Biscione non è soddisfatto della strategia e dei risultati del gruppo, ma possibili mosse verso un take over non sono al momento attese prima della formazione del nuovo governo tedesco.

Ma da tempo Mfe-Mediaset guarda a diversi Paesi per la sua espansione, come confermato anche dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, e tra questi vi sono il Portogallo e, più recentemente, Olanda e appunto Polonia.

Tvn ha mosso l'attenzione di diversi gruppo che potrebbero fare un'offerta entro febbraio, tra i quali quello greco Antenna, Mfe-Mediaset e nei mesi scorsi anche Canal+, spiegano gli analisti di Mediobanca research. L'advisor del gruppo polacco è JpMorgan, che potrebbe spostare in avanti le deadline per un'offerta in caso di interesse crescente.

In Piazza Affari Mfe B, il titolo più rappresentativo con 10 diritti di voto, sale dell'1,4% a 4,03 euro, Posieben a Francoforte cresce di due punti percentuali a quota cinque euro.