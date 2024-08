Mcc e Unicredit sottoscrivono due minibond di Silvateam

Mediocredito Centrale e Unicredit hanno sottoscrito due minibond da quattro e tre milioni di euro del gruppo piemontese Silvateam, attivo nella produzione di estratti vegetali, emessi rispettivamente da Silvateam Spa e Silvachimica Srl. Come spiega una nota, il prestito obbligazionario emesso da Silvateam Spa e interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale, ha durata di sei anni e un duplice scopo: sviluppare il Software Gestionale Erp (Enterprise Resource Planning) che permetterà di portare sotto un unico Erp integrato tutte le società in ogni geografia del mondo, comprese le società in Sud America e Cina, e supportare la crescita per linee esterne del gruppo Silvateam, mediante l'acquisione di società target. Il prestito obbligazionario emesso da Silvachimica Srl, anch'esso interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale, ha durata di sei anni e ha l'obiettivo di consolidare gli investimenti nel nuovo impianto di ripolimerizzazione, sul sito di San Michele Mondovì (Cuneo), che permetterà di produrre i sintetici in modo sostenibile, collocando la società sulla frontiera tecnologica a livello mondiale su questo tipo di produzioni. Entrambi i prestiti obbligazionari sono assistiti dalla copertura del Fondo di Garanzia, gestito da Mediocredito per conto del Mimit.