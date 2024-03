Macron a Lula: l'accordo tra Ue e Mercosur è tutto da rifare

Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto l'elaborazione di un nuovo accordo commerciale tra l'Unione Europea e il blocco sudamericano del Mercosur che "sia sostenibile dal punto di vista dello sviluppo, del clima e della biodiversità". Lo ha fatto nel suo intervento al Forum economico Francia-Brasile di mercoledì a San Paolo, ribadendo che l'attuale intesa "è pessima". "Non c'è niente che tenga conto della questione della biodiversità e del clima. Niente. Per questo dico che non va bene", ha affermato il capo dell'Eliseo davanti a un pubblico di imprenditori brasiliani. L'attuale trattato, le cui discussioni sono iniziate nel 1999, elimina la maggior parte dei dazi doganali tra le due zone creando un mercato di oltre 700 milioni di consumatori. Nonostante la chiusura dei negoziati tra le parti nel 2019, l'opposizione di diversi paesi, tra cui la Francia, lo ha bloccato. Il Brasile è favorevole all'accordo a condizione tra le altre cose che l'Ue si faccia carico di parte degli investimenti dell'agenda sulla lotta al cambiamento climatico e della transizione energetica.