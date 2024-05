L'utile Fineco nel trimestre sale a 147 milioni, +11% i ricavi

Fineco mette a segno nel primo trimestre un utile netto di 147 milioni di euro (+12,4% anno su anno escludendo gli oneri sistemici). Crescono anche i ricavi totali a 327 milioni (+11,4% anno su anno). Il Cost/income ratio è del 24,2%. Si confermano capitale e liquidità solidi con un Cet1 al 25,3%. La raccolta netta nel mese di aprile è di 844 milioni, di cui gestito a 195 milioni. I ricavi stimati brokerage di aprile ammontano a 17 milioni. Sono poi 11.560 i nuovi clienti acquisiti nel mese di aprile (+36,6% anno su anno). "I risultati dei primi tre mesi dell'anno confermano la capacità di Fineco di proseguire nel proprio percorso di sviluppo, migliorando ulteriormente gli eccellenti risultati ottenuti nel 2023", sottolinea l'ad e dg, Alessandro Foti nell'evidenziare che "la crescita ha coinvolto tutte le aree di business, affiancando al miglioramento del margine finanziario un incremento a doppia cifra dell'investing". "Anche il dato positivo del brokerage conferma come la spinta nei confronti degli investimenti rimanga sostenuta, creando un collegamento solido tra i due mondi grazie all'interesse sempre più marcato da parte dei clienti a interagire con i mercati globali in un'ottica di lungo periodo", prosegue Foti. Infine "i dati di raccolta di aprile evidenziano la capacità della nostra rete di consulenza di supportare i clienti in una gestione sempre più professionale dei risparmi, affiancandoli anche nelle più complesse esigenze finanziarie", conclude l'ad di Fineco.