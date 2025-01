Leonardo nega vendita di cannoni Oto Melara 76/62 al Myanmar

Leonardo né direttamente né indirettamente attraverso società terze, vende o ha mai venduto cannoni Oto Melara 76/62 alle forze Armate del Myanmar. Ciò comprende anche il periodo antecedente l'embargo del 1996 e dell'entrata in vigore della legge 185/90, precisa l'azienda che ribadisce: "I contratti che Leonardo sottoscrive per la vendita a tutti i propri clienti di materiale d'armamento, quali il cannone navale Oto Melara 76/62 e qualsiasi altra tecnologia, sono soggetti al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 185/90 e come tali supportati dall'ottenimento di End User Certificates delle Autorità governative dei Paesi in cui avvengono le vendite."

Leonardo ha in essere un accordo di Licenza con la società Bhel per la produzione su licenza del cannone 76/62, che prevede clausole di divieto di vendita ed esportazione senza previa autorizzazione di Leonardo e delle Autorità competenti italiane.

"Nel merito delle specifiche voci circa la fornitura al Myanmar, Bhel, con comunicazione ufficiale del 9 gennaio 2025 - precisa ancora Leonardo -, conferma di non aver mai fornito o esportato il cannone 76/62 alla Marina del Myanmar. Per completezza di informazione si ricorda che il Myanmar è presente nella lista paesi sensibili di Leonardo e, per tale ragione, nessuna ipotesi di transazione, anche di beni civili, viene portata avanti senza adeguata verifica."

Le politiche di trade compliance di Leonardo prevedono la piena osservanza delle leggi applicabili e delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti. Leonardo attua un serrato controllo e monitoraggio circa l'osservanza delle leggi e delle disposizioni, con un programma interno di conformità in continua evoluzione, al fine di integrare tempestivamente leggi e regolamenti di controllo delle esportazioni e dei regimi sanzionatori.