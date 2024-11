Leonardo, +25% utile ordinario 9 mesi, su ricavi e ordini

Leonardo chiude i primi nove mesi del 2024 con "una crescita di tutti i principali indicatori". Il risultato netto, +142,5% a 730 milioni, beneficia della partita straordinaria della valutazione al fair value del gruppo Telespazio, per il consolidamento del gruppo Telespazio. Al netto di questo effetto, il risultato netto ordinario si attesta a 364 milioni, +25,5%. Gli ordini sono pari a 14,753 miliardi di euro, +11,7%, con un portafoglio ordini 43,618 miliardi che assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni. I ricavi, pari a 12,076 miliardi, aumentano del 17,6%. +18% l'Ebita a 766 milioni di euro. L'indebitamento netto di gruppo si riduce del 18,2% a 3,1 miliardi.