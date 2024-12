Le prime 3 compagnie delle ferrovie Gb pubbliche nel 2025

Le prime tre compagnie di treni sono destinate a passare sotto il controllo pubblico a partire dal maggio 2025 dopo che il Parlamento britannico ha approvato la legge per rinazionalizzare gradualmente le ferrovie del Regno Unito. Si tratta degli operatori South Western Railways, C2C e Greater Anglia. "Lo scopo principale di questa iniziativa è migliorare l'affidabilità e ridurre i ritardi, le cancellazioni, gli sprechi e l'inefficienza che abbiamo visto negli ultimi 30 anni", ha detto alla Bbc la neo ministra dei Trasporti Heidi Alexander nel governo laburista di Keir Starmer. La riforma del sistema, che prevede di portare gli operatori privati ;;alla scadenza dei loro contratti di servizio e di riunirli sotto un organismo di controllo pubblico chiamato Great British Railways, ha comunque ricevuto molte critiche rivolte all'esecutivo. In particolare da parte di chi sostiene che la proprietà pubblica non farà molta differenza se non viene abbinata a nuovi investimenti nelle ferrovie. Inoltre non è stato chiarito, come sottolinea la Bbc, se verrà adottata una gestione volta a ridurre i continui rincari dei biglietti.