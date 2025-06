Le case automobilistiche in calo a Wall Street dopo minacce di Trump sui dazi

Le case automobilistiche in calo a Wall Street con Donald Trump che ha minacciato un aumento dei dazi sulle auto. General Motors perde l'1,42%, Ford l'1,59% e Stellantis l'1,79%. Donald Trump ha detto che potrebbe aumentare i dazi sulle auto negli Stati Uniti in un "futuro non troppo lontano", dopo aver imposto tariffe del 25%. "Potrei aumentare quei dazi in un futuro non troppo lontano. Più si sale, più è probabile che costruiscano uno stabilimento qui".