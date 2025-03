Inditex registra utile netto record di 5,86 miliardi di euro nel 2024-2025

Il colosso tessile spagnolo Inditex ha registrato un utile netto record di 5,86 miliardi di euro nell'anno fiscale 2024-2025 - dal 1 febbraio del 2024 al 31 gennaio 2025 - pari a un incremento del 9% rispetto all'anno precedente, ha informato la compagnia in un comunicato. Il gruppo presieduto da Marta Ortega, proprietario di marchi come Zara, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius, ha realizzato un fatturato di 38,6 miliardi di euro, pari al 7,5% in più che nell'esercizio precedente, con un'evoluzione "molto soddisfacente" sia del commercio online che nei punti vendita in tutti i formati.

I risultati record - per il terzo anno consecutivo - sono in linea con le attese degli analisti, anche se più moderati nel ritmo di crescita rispetto agli anni precedenti. L'Ebtida è aumentato dell'8,9% raggiungendo i 10,7 miliardi di euro.

Inditex ha informato la Commissione nazionale mercato valori (Cnmv) che il suo Consiglio di amministrazione proporrà per l'esercizio 2025 un incremento del dividendo del 9%, fino a 1,68 euro per azione.

Oscar Garcia Madeiras, ceo di Inditex, ha rilevato: "Gli eccellenti risultati in termini di vendite e utili dimostrano la solidità della crescita profittevole del gruppo Inditex, basata sulla qualità dell'offerta commerciale in tutti i nostri formati, sull'efficienza in tutte le attività e sulla costante innovazione con la quale i nostri team promuovono un modello di business che, a 50 anni dall'apertura del nostro primo negozio, continua a essere ambiziosa e forte".