I sindacati chiedono un incontro con i commissari di Ilva As

I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno inviato una richiesta di incontro ai commissari di Ilva in amministrazione straordinaria riguardo la vertenza dell'ex Ilva. Lo annunciano le tre sigle sindacali in una nota congiunta dove spiegano che è stato chiesto un incontro "per ricevere un'informativa sulla verifica dello stato degli impianti e continuità produttiva degli stessi, anche a seguito della visita ispettiva effettuata lo scorso 2 febbraio presso lo stabilimento di Taranto".