Fumata bianca Cdp, confermati Gorno e Scannapieco

AL quinto tentativo l'assemblea di Cdp trova la quadra sul rinnovo del Consiglio d'amministrazione. Gli azionisti - prima in sede straordinaria e poi ordinaria - hanno nominato il nuovo cda confermando alla presidenza Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco come amministratore delegato. Il resto del cda è formato da Matilde Bini, Maria Cannata, Stefano Cuzzilla, Luisa D'Arcano, Francesco Di Ciommo, Luigi Guiso, Giorgio Lamanna, Valentina Milani, Flavia Mazzarella. Lo si legge in una nota del gruppo.