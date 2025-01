Fincantieri firma Memorandum of Understanding con Arabia Saudita per cantieristica e cybersecurity

In occasione degli incontri bilaterali tra Italia e il Regno dell'Arabia Saudita, Fincantieri ha reso noto in un comunicato di aver firmato una serie Memorandum of Understanding (MoU), a conferma dell'interesse dell'azienda per la regione dopo la costituzione nel 2024 della società controllata Fincantieri Arabia for Naval Services.

Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, di intese in almeno due settori: cantieristica civile e sviluppo della cybersecurity nelle sue applicazioni navali. Uno dei gruppi con i quali sono stati siglati accordi, come ha reso noto lo stesso a.d. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, è il Kaust, centro di ricerca e, di fatto, facoltà di ingegneria e tecnologia.

Fincantieri intende promuovere innovazione, sostenibilità e sviluppo industriale attraverso una serie di collaborazioni con realtà saudite e partner internazionali. Le intese sono in linea con il programma Vision 2030 avviato dall'Arabia Saudita, e mirano a rafforzare il ruolo di Fincantieri.

Folgiero, oltre a sottolineare il "forte interesse per questa regione", intende così "esplorare nuove opportunità di business nei nostri tre principali segmenti di attività, quello della difesa in primis. L'Arabia Saudita sta affermando in breve tempo il proprio ruolo di hub globale per la tecnologia marittima, e siamo orgogliosi di collaborare con aziende saudite per mettere a loro disposizione le nostre capacità in vari ambiti. Insieme, promuoveremo l'innovazione e la sostenibilità per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del programma Vision 2030."