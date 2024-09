Emirates, 150mila prenotazioni negli scali italiani d'estate

Emirates chiude la stagione estiva 2024 nel nostro paese con più di 150.000 prenotazioni da e per i quattro gateway italiani di Roma, Milano, Venezia e Bologna (giugno - agosto). Lo comunica la compagnia che ha operato più di 600 voli in Iialia durante il periodo. A scegliere il paese come destinazione per i propri viaggi sono stati oltre 95 mila passeggeri. In particolare nella top 3 delle provenienze dall'estero ci sono: Australia, Dubai e Stati Uniti, mercati chiave per la compagnia. I passeggeri che sono arrivati in Italia hanno soggiornato nel Belpaese per quasi 17 giorni.