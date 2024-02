Diffusi risultati aste elettriche per ex clienti tutelati

Acquirente Unico (la società pubblica che compra l'energia per il mercato tutelato) ha diffuso i risultati delle aste per la fornitura di elettricità agli utenti che il 1/o luglio usciranno dalla tutela e non avranno scelto un operatore di mercato libero. A Enel sono andate 7 aree (il massimo assegnabile), 7 a Hera, 4 a Edison Energia, 3 a Illumia, 2 ad A2A, 2 a Iren, 1 a Eon. I clienti del tutelato che non avranno scelto saranno spostati sul Servizio a tutele graduali. Per questo servizio il territorio italiano è stato diviso in 26 aree: ciascuna è stata assegnata a un singolo operatore, con un'asta che si è tenuta il 10 gennaio.