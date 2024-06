Da Essilux parco solare in Abruzzo, il primo del gruppo

EssilorLuxottica sta realizzando un intervento innovativo in Abruzzo che prevede il recupero e la riconversione di terreni industriali a Città Sant'Angelo (Pescara) attorno alle attività manifatturiere di Barberini, società del gruppo eccellenza nel mondo nella lavorazione di lenti in cristallo per occhiali. Su un'estensione complessiva di quasi 40 ettari verranno realizzati un grande parco solare per la produzione di energia rinnovabile e un'area verde che ospiterà spazi per attività sportive e colture agricole per ricavare prodotti da indirizzare alle mense aziendali, con un approccio fortemente improntato alla circolarità e alla sostenibilità. Il parco solare in provincia di Pescara sarà il primo impianto fotovoltaico a terra di grandi dimensioni realizzato e gestito direttamente da EssilorLuxottica e avrà una potenza complessiva di 20MW distribuita su una superficie di 25 ettari di terreno. L'impianto sarà in grado di generare circa 30.000 MWh all'anno di energia pulita (pari al consumo di energia elettrica annuale di circa 10.000 famiglie) e sarà collegato direttamente al sito produttivo di Barberini per massimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta in sito. La nuova solar farm, insieme ai pannelli fotovoltaici già installati sui tetti dei fabbricati di Barberini e degli stabilimenti italiani e nel mondo, rafforza l'impegno del gruppo nella produzione di energia rinnovabile e i continui investimenti in efficienza produttiva e riduzione dei consumi energetici e idrici in tutti i siti logistico-produttivi.