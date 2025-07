Da Consob via libera al prospetto sull'Opa di Nuo su Bialetti

Via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo dell'Opa obbligatoria di Nuo sul 21,32% non ancora posseduto di Bialetti. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le adesioni si raccoglieranno dal 7 al 25 luglio. Obiettivo dell'offerta è raccogliere l'intero capitale di Bialetti per poi procedere al ritiro dal listino di Piazza Affari.

Lo scorso 16 aprile la lussemburghese Nuo Capital, che fa capo al magnate cinese Stephen Cheng, aveva perfezionato la sottoscrizione di un contratto di compravendita per l'acquisto del 78,567% delle azioni di Bialetti. A vendere sono Sculptor Holdings con il 19,56% del capitale, Francesco Ranzoni (50%) e Diego Della Valle (6,94%).

La Consob aveva congelato l'istruttoria sul prospetto informativo lo scorso 19 giugno per acquisire "talune informazioni supplementari". Il fascicolo sull'offerta era stato riaperto dalla Consob ieri.