Ryanair, scioperi francesi,von der Leyen agisca o si dimetta

Lo sciopero dei controllori francesi del traffico aereo sta provocando grossi disagi e Ryanair "è già stata costretta a cancellare oltre 400 voli, con disagi per più di 70.000 passeggeri". Per questo la compagnia aerea ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere una urgente riforma del controllo del traffico aereo. "Si dimetta - è scritto in una nota di Ryanair - - se non intende intervenire per riformare urgentemente i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) dell'UE, mentre un piccolo gruppo di controllori di volo francesi continua a causare enormi ritardi in tutta Europa scioperando per altri due giorni, ieri (sabato 5 luglio) e oggi (domenica 6 luglio), per motivi puramente ricreativi".