Commissione Pe dà via libera a Selvaggi a Corte Conti Ue

La commissione per la revisione dei bilanci del Parlamento europeo ha dato parere positivo alla nomina di Manfredi Selvaggi come membro italiano della Corte dei Conti europea. Il parere è stato approvato con 19 voti a favore, 8 contrari e un asteuto. Contrarie le eurodeputate italiane Beatrice Covassi (Pd), e Sabrina Pignedoli (M5s). La candidatura del magistrato contabile era stata avanzata nei giorni scorsi dal ministero per gli Affari Ue, il Sud, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.