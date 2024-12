Borse europee in rialzo dopo dati inflazione, focus su Fed e settore energetico

Le Borse europee proseguono in rialzo, dopo i dati sull'inflazione nell'eurozona e nel Regno Unito. I mercati si concentrano sulla riunione della Fed con l'ulteriore taglio dei tassi e le indicazioni per il 2025. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro è stabile a 1,0493 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Positive Londra (+0,4%), con l'indice dei prezzi al consumo in linea con le attese, Madrid (+0,3%), Parigi (+0,2%) e Francoforte (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dall'energia (+0,9%), in linea con l'andamento del prezzo del petrolio. Il Wti sale dello 0,7% a 70,58 dollari al barile e il Brent guadagna lo 0,6% a 73,63 dollari. Bene anche il settore tecnologico (+0,6%), mentre si guarda agli investimenti per l'intelligenza artificiale.

In luce le banche (+0,8%), dove si mette in mostra Commerzbank (+2,7%), dopo l'annuncio di Unicredit (+1,4%) dell'incremento della quota. Positiva anche Credit Agricole (+0,7%) che ha individuato il nuovo amministratore delegato. Acquisti per le auto (+0,4%), dove Renault che sale del 6,7% con gli analisti che vedono i benefici da una possibile fusione tra Honda e Nissan. Poco mosse le utility (-0,05%) mentre il prezzo del gas inverte la rotta. Ad Amsterdam le quotazioni sono in calo del 2,9% a 40,85 euro al megawattora.

In crescita del settore delle Tlc dove Prosiebensat guadagna il 3,4% mentre tratta con Moltiply Group (già gruppo MutuiOnline) per la vendita del portale di confronto di prezzi Verivox.