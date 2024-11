Borsa: Milano in calo (-1%) con Europa in attesa di Wall street

Piazza Affari resta negativa in linea con le altre Borse europee in attesa dell'avvio di Wall street. I movimenti sono limitati, con Parigi che cede l'1,2%, Milano e Londra un punto percentuale e Francoforte lo 0,9%. Provano a tenere Madrid, che scende comunque dello 0,7%, e Amsterdam, in ribasso dello 0,6%. Il Bitcoin continua a oscillare attorno agli 88mila dollari dopo aver toccato il massimo storico sfiorando quota 90mila, euro debole contro il dollaro a un rapporto di 1,061. A Piazza Affari prosegue la forte corrente di vendite su Mediobanca dopo i conti, con il titolo che cede l'8% a 14,3 euro. Male anche Cucinelli (-4%) con Prysmian in calo di tre punti percentuali. Calme le banche, mentre Stm sale dell'1,7% e Leonardo di due punti percentuali.