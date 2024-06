Borsa: Milano chiude debole con Cucinelli, Terna e Bper

La Borsa di Milano, così come gli altri listini, chiude la settimana debole (Ftse Mib -0,1% a 33.154 punti) con lo sguardo alle elezioni in Francia nel fine settimana. Sul paniere principale tiene più di altri Tenaris (+2,35%), seguita da StM (+1,57%), Unipol (+1,37%), Saipem (+1,23%) e Leonardo (+1,21%). Prese di beneficio su Cucinelli (-3,66%) reduce da una serie di sedute positive. Vendite poi su Terna (-1,66%), Bper (-1,65%), Campari (-1,52%). Tra i titoli sotto la lente Mps guadagna lo 0,85% mentre la prossima settimana scade il lockup sulla quota detenuta dal Tesoro. Calo frazionale per Tim (-0,4%) attesa lunedì alla firma con Kkr per la rete.