Borsa: l'Europa tiene dopo Wall Street, Milano +0,7%

Indici azionari del Vecchio continente di qualche frazione sopra la parità dopo l'avvio di Wall street: le Borse più toniche sono quelle di Milano e Madrid che salgono dello 0,7%, seguite da Francoforte in aumento di mezzo punto percentuale. In crescita dello 0,3% il mercato di Amsterdam e dello 0,1% Londra, con Parigi che oscilla attorno alla parità. Euro in leggero calo a 1,09 contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund in contrazione a 127 punti base contro i 129 dell'avvio. Nel comparto energia, gas in tenuta a 40 euro al Megawattora, con il petrolio debole (-2%) a 74 dollari al barile dopo le stime dell'Opec. In questo quadro, in Piazza Affari tra i titoli principali il più forte è Leonardo che guadagna il 2,5% a 20,9 euro in attesa del closing dell'accordo con Rheinmetall. Bene anche Ferrari (+2,4%), con Unipol in aumento dell'1,4%. Piatta Tim, debole il Monte dei Paschi che scende di un punto percentuale a 5,2 euro.