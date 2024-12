Autisti Ncc protestano a Milano contro il decreto-Salvini

Alcune centinaia di persone stanno manifestando, questa mattina, a Milano, nell'ambito di una protesta dei lavoratori di auto e pullman a noleggio. Gli autisti di Ncc e pullman si sono riuniti in piazza Duca D'Aosta, all'esterno della Stazione Centrale, con un presidio organizzato dalle associazioni di Ncc (Noleggio con conducente) "per protestare contro le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale 226 del 26 ottobre". "Il decreto Salvini peggiora la mobilità ", si legge su uno degli striscioni mostrato. La Questura monitora la manifestazione dove non si registrano particolari tensioni.