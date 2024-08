Borsa: l'Europa insensibile agli indici Pmi, Milano +0,2%

Mercati azionari del Vecchio continente senza variazioni dopo gli indici Pmi dalla zona euro: la Borsa migliore è quella di Londra che sale dello 0,3%, con Parigi, Francoforte e Milano in aumento dello 0,2%. Gli operatori sembrano aspettare soprattutto indicazioni più precise sulle politiche monetarie dal vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole, con l'euro che tiene il livello di 1,114 contro il dollaro, dopo il massimo da un anno ritoccato ieri sera a quota 1,117. Lo spread Btp-Bund resta calmo attorno ai 136 punti e in Piazza Affari tra i titoli maggiori gli acquisti si concentrato su Cucinelli, Tim e Azimut che guadagnano poco meno di un punto percentuale. Fiacca la Popolare di Sondrio in calo dello 0,5%. A Parigi EssilorLuxottica (+1%) tocca il suo massimo storico a 215 euro. "Le prime indicazione dagli indici Pmi di Francia e Germania - commentano gli analisti di Market strategy di Mps - hanno mostrato una continuazione del peggioramento del settore manifatturiero. Lato servizi, quello francese è cresciuto più delle attese beneficiando evidentemente dei Giochi olimpici e pertanto potrebbe essere un rialzo temporaneo, mentre in Germania è rallentato più delle attese", concludono gli analisti di Market strategy di Mps.