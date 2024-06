Borsa: l'Asia tiene dopo decisioni Fed e dazi Ue, bene Seul

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta dopo i dazi all'import annunciati dall'Ue e le decisioni della Federal Reserve. In chiusura Tokyo cede lo 0,3% con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong sale dello 0,4%. In leggero calo le Borse cinesi, ma si confermano in crescita i titoli dei gruppi dei veicoli elettrici, in quanto le sanzioni europee sono giudicate dagli analisti più sopportabili di quelle statunitensi. In aumento dell'1,2% il listino di Seul e dello 0,4% Sidney. In leggero ribasso i future sull'avvio dei mercati europei.