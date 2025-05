Adolfo Urso in Norvegia: visita alla Kongsberg Satellite Services per il programma Iris 2

Nell'ambito della sua missione in Norvegia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy e autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, ha visitato a Troms›, insieme al ministro del Commercio e dell'Industria del Regno di Norvegia, Cecilie Terese Myrseth, il quartier generale della Kongsberg Satellite Services (Ksat), realtà di riferimento a livello globale nei servizi satellitari e nelle infrastrutture di terra, nonché potenziale partner di primo piano nel programma Iris 2, il nuovo sistema europeo di comunicazione satellitare sicura. Lo si apprende da una nota del Mimit.

"Il nostro Paese è pienamente impegnato a sostenere, anche in sede comunitaria, il coinvolgimento della Norvegia nel programma Iris 2. Rafforzare le sinergie tra i nostri ecosistemi industriali e scientifici nello Spazio rappresenta una priorità comune e un obiettivo strategico", ha dichiarato Urso a margine della visita.

Nel corso dell'incontro presso Ksat, sono state illustrate a Urso le capacità operative e tecnologiche dell'azienda norvegese, riconosciuta come un asset di principale rilevanza per il sistema spaziale europeo, e le attività già in corso con le imprese italiane Telespazio ed E-Geos, anche nell'ambito dei programmi Esa. Assieme a Urso, anche il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente.

La visita odierna al quartier generale di Ksat testimonia la piena convergenza di intenti tra Italia e Norvegia nel rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica nel settore spaziale, promuovendo sinergie sempre più strette tra gli attori pubblici e privati dei rispettivi ecosistemi nazionali.