Borsa: Europa debole in attesa di inflazione Usa e Bce

Le Borse europee proseguono deboli in attesa dei dati sull'inflazione americana di domani e della riunione della Bce di giovedì mentre tra gli investitori prevale la cautela sulle misure di sostegno promesse dalla Cina, in attesa di maggiori dettagli. Parigi cede lo 0,6, Londra lo 0,5%, Milano lo 0,2% e Francoforte lo 0,1% mentre anche a New York i future sono deboli. Poco mossi i titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund a 108 punti base e i rendimenti ancorati attorno al 3,2%. Sul listino milanese si mettono in mostra Banco Bpm (+0,9%) e Mps (+0,8%) con il mercato che lavora sui possibili scenari legati all'offensiva di Unicredit (-0,03%) sul Banco, al ruolo dell'Agricole e alle ricadute su Anima (+0,9%), che si allontana senpre più dal prezzo di 6,2 euro offerto dal Banco e per la quale si ipotizza anche, in caso di successo dell'Ops di Unicredit, il passaggio sotto le insegne di Siena. Appesantiscono il listino le vendite su Cucinelli (-1,5%), con il comparto del lusso che ritraccia in tutta Europa, Leonardo (-1,4%) e Saipem (-1,2%), in una seduta di debolezza per il petrolio, con il Wti in calo dello 0,4% a 68,07 dollari al barile.