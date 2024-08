Azimut entra in 16 società di consulenza in Australia

Il gruppo Azimut, tramite la sua controllata australiana Az Next Generation Advisory (Az Nga), ha stipulato una partnership strategica con l'istituto finanziario Amp Limited e il gruppo di servizi di consulenza Entireti, per creare un'offerta unica per i consulenti finanziari. Attraverso questo accordo, Az Nga acquisirà le quote di minoranza di Amp in 16 società leader nella consulenza finanziaria e fornirà soluzioni per la crescita e successione aziendale. La transazione prevede che Az Nga acquisisca tra il 9% e il 49% delle quote in queste 16 società, le quali gestiscono complessivamente circa 14 miliardi di dollari australiani. L'accordo aggiungerà oltre 200 consulenti finanziari e più 40 sedi alla rete in espansione di Az Nga. Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno. "Questo accordo rafforza l'impegno di Azimut nel mercato della gestione patrimoniale in Australia a lungo termine", afferma Massimo Guiati, amministratore delegato di Azimut. "L'acquisizione odierna - aggiunge - riflette la nostra decisione di investire in opportunità strategiche di alto valore, anziché concentrarci esclusivamente su dividendi e buyback. Questa operazione porta il totale degli investimenti esteri di Azimut a quasi 1 miliardo di euro, incluso il nostro importante e proficuo investimento in Kennedy Lewis Investment Management". "Questo accordo aumenterà notevolmente la nostra esposizione al mercato in crescita della consulenza professionale e ci avvicinerà al nostro obiettivo di diventare la principale società di consulenza finanziaria in Australia", sostiene Paul Barrett, amministratore delegato di Az Nga.