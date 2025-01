Andreas Wiele lascerà la presidenza del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media

Il presidente del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media, Andreas Wiele, lascerà la carica il prossimo maggio, all'assemblea del gruppo televisivo tedesco, del quale Mfe-Mediaset è ampiamente la prima azionista con quasi il 30% delle quote.

Lo si legge in un comunicato di Prosieben, nel quale si specifica che Wiele ha informato il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio direttivo del fatto "che non cercherà un ulteriore mandato come membro e presidente del Consiglio di Sorveglianza dopo la regolare scadenza del suo mandato", dimettendosi al termine dell'assemblea generale annuale del 28 maggio prossimo.

L'annuncio della società avvia immediatamente "la ricerca ordinata da parte del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per le nomine di un successore adeguato" del presidente uscente "con l'obiettivo di presentare una proposta all'assemblea" stessa, aggiunge il comunicato.

Wiele all'inizio della sua esperienza come presidente aveva intrapreso un dialogo con l'azionista di maggioranza Mfe-Mediaset, che da tempo chiede al gruppo tedesco di concentrarsi sul core business televisivo e che conta alla prossima assemblea di avere voce sulla sostituzione di due componenti del Consiglio di Sorveglianza a fine mandato, tra i quali lo stesso Wiele.