Accordo di programma per rilancio dello stabilimento Arvedi Ast di Terni entro maggio

Siamo ormai prossimi alla firma dell'accordo di programma - tra il gruppo Arvedi Ast, il Mimit, il Mase e la Regione Umbria -, che prevediamo entro il mese di maggio. Sarà un passaggio cruciale per il rilancio dello stabilimento di Terni, che vogliamo riportare al centro della strategia nazionale sulla siderurgia, in un'ottica di autonomia produttiva, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il Tavolo Ast Terni in corso al Mimit spiegando che "l'accordo definirà con precisione gli impegni che ciascun attore, pubblico e privato, assumerà per garantire una prospettiva solida e duratura al sito. Lo faremo ascoltando fino in fondo il territorio e i rappresentanti dei lavoratori", ha aggiunto.

Una nota del ministero ha indicato come obiettivi del tavolo "la presentazione del piano industriale e un aggiornamento rispetto alla definizione dell'Accordo di programma per la riconversione industriale e la messa in sicurezza ambientale del sito produttivo Ast di Terni, in un'ottica di sostenibilità e rilancio competitivo".

All'incontro, presieduto dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, hanno partecipato i rappresentanti del gruppo Arvedi AST, le organizzazioni sindacali, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e del Comune di Terni.