Trenitalia: bagagli, bici e monopattini sulle Frecce, nuove regole in arrivo

Roma, 8 marzo 2024 - Bagagli, bici e monopattini sulle Frecce: Trenitalia apre e nuove regole. Dopo lo stop del regolamento che doveva partire dal 1 marzo – che prevedeva una multa da 50 euro per gli inadempienti -, è iniziato un confronto serrato con associazioni di consumatori e ciclisti. Perché tra i primi nodi da sciogliere c’è proprio questo, come trasportare i mezzi di mobilità green. Ecco le ultimissime notizie e cosa è in discussione.

Nel regolamento sospeso, Trenitalia prevedeva di trasportare i mezzi in apposite sacche. Ma quell’idea era stata bocciata dall’Unione nazionale consumatori.

Chiunque viaggi in treno è consapevole dei disagi che può provocare trovarsi come vicino chi trasporta molti bagagli ingombranti, che spesso rischiano di intralciare anche il passaggio. Trenitalia aveva previsto il limite di due bagagli gratuiti a passeggero. Ma anche su questo le associazioni si sono dette contrarie. Era previsto anche un limite per le dimensioni, con una differenza però: nelle classi standard e premium erano ammesse valigie più piccole, un po’ più grandi, invece, nelle classi executive e business.

E se un viaggiatore viene sorpreso con bagagli irregolari, anche per le dimensioni? Nel regolamento sospeso era prevista la necessità di scaricarli “alla prima stazione in cui il treno effettua fermata”. Questo punto era stato subito contrastato dall’Unione nazionale consumatori. "Abbiamo apprezzato l'apertura del confronto da parte di Trenitalia – fa sapere oggi il presidente Massimiliano Dona -. E' importante, comunque, che alla conclusione del percorso di dialogo, siano rimosse le misure più inaccettabili, contro le quali, non a caso, avevamo preannunciato l'intenzione di presentare un esposto all'Antitrust e all'Autorità dei trasporti”.

Bocciato anche l’obbligo di indicare “nominativo e contatti di riferimento” sui bagagli, come si fa sugli aerei, e l’avere regole diverse a seconda della classe in cui si viaggia.

Ma quali saranno i tempi del nuovo regolamento? Su questo punto nessuno si sbilancia.