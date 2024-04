Tim, Kkr chiede all’Ue l’ok sulla rete

Manca solo il via libera dell’Ue. Sulla rete Tim è infatti conclusa la fase preliminare. Il fondo americano Kkr ,nell’ambito delle attività volte al perfezionamento dell’operazione di cessione della NetCo, ha confermato a Tim l’avvenuta notifica dell’operazione alla Direzione generale della concorrenza della Commissione europea. La società, pertanto, conferma che l’operazione di cessione procede secondo le tempistiche programmate. Occhi puntati, intanto, sull’assemblea del 23. Ieri hanno cominciato a votare i piccoli soci (quelli che non hanno dato la loro delega a Morrow Sodali che hanno invece tempo fino al 22). Secondo gli addetti ai lavori Merlyn potrebbe aver coagulato intorno al 5% del capitale andando a ipotecare i posti in consiglio destinati alle minoranze. Allo 0,53% del capitale di cui era titolare quando ha depositato la lista si è unito Alberto Pretto.