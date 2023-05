Tim, Cdp pensa al ritiro dell’offerta

Cassa Depositi e Prestiti starebbe pensando di "abbandonare la sua offerta per la rete fissa di Telecom Italia". Lo scrive l’agenzia finanziaria Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier e sottolinea che non è stata ancora presa una decisione finale. In questo modo Cdp, che era in corsa con Macquarie per l’offerta sulla rete Tim, porrebbe fine alla corsa che la vedeva anteposta al fondo americano Kkr, che aveva presentato l’altra offerta non vincolante e che, secondo le indiscrezioni, sarebbe l’unico a voler presentare una nuova offerta migliorativa entro la dead line del 9 giugno fissata dal cda di Tim.

"Cdp,in partnership con l’australiana Macquarie Asset Management – ricorda Bloomberg – ha già alzato la sua offerta il mese scorso, ma ora sta staccando la spina a quel piano". Secondo rumors di mercato Cdp aveva valutato la rete 19,3 miliardi a fronte dei 21 offerti da Kkr, ma secondo Bloomberg non rilancerà.

Sulla decisione di lasciare peserebbero preoccupazioni legate all’Antitrust, anche se secondo Bloomberg non è escluso che Cdp possa avere un ruolo in futuro in un’intesa sulla rete. Tuttavia "nessuna decisione finale è stata presa e i piani potrebbero cambiare" scrive l’agenzia.

Vivendi, il socio di maggioranza, non partecipa più ai lavori del cda Tim ma si è esplicitamente opposto a una vendita a meno di 31 miliardi di euro e spinge per cambiare strategia.

Alberto Levi