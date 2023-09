TikTok sfida Spotify e lancia la propria app di streaming musicale

Roma, 7 settembre 2023 - Spotify, Amazon Music, Apple Music e Youtube music potrebbero presto avere un nuovo concorrente, che poi tanto nuovo non è. TikTok, che ha basato il suo successo sul mix tra i video realizzati dagli utenti e la musica, è pronto a lanciare il suo servizio di streaming musicale in tutto il mondo. Attualmente, dell'app TikTok Music esiste solo una versione Beta, ma l'obiettivo degli sviluppatori del popolare social cinese è di rendere presto l'applicazione disponibile in tutto il mondo.

Cos'è TikTok Music

TikTok Music si presenta come un'app separata da quella di TikTok ed è una piattaforma di streaming musicale che dà, esattamente come le altre app che offrono questo servizio, la possibilità di riprodurre i propri brani preferiti o scoprire il nome delle canzoni utilizzate per realizzare i video che vengono caricati dagli utenti. L'obiettivo è duplice: scoprire nuovi artisti emergenti e condividere con la community di TikTok i propri gusti musicali. Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento e attualmente il social della società cinese ByteDance ha ottenuto in licenza i cataloghi, tra gli altri, della Universal music group, Warner music group e Sony music.

Periodo di prova e abbonamento

L’iscrizione a TikTok Music a oggi, come si legge sul sito della app, è possibile solo come Beta tester e su invito della stessa piattaforma. Per partecipare al programma di beta testing gli utenti possono lasciare il proprio numero di cellulare e poi aspettare di essere ricontattati da TikTok. Sono già pubblicati, però, i prezzi dei vari abbonamenti che sarà possibile sottoscrivere. Si parte dai 5,99 dollari al mese per il ”Piano studenti”, dedicato unicamente agli universitari, e dagli 8,99 dollari al mese per il “Piano individuale”. Piani di abbonamento che prevedono un periodo di prova gratuito di tre mesi, ascolto senza pubblicità, salti di brani e download illimitati. Come per le altre piattaforme è stato pensato anche un “Piano famiglia” da 18,99 euro al mese che, oltre a garantire quanto già offerto dal piano individuale e studenti, permette di collegare fino a 6 account e di bloccare le canzoni con contenuti espliciti. Come spiegato sul sito dell’app, al termine della prova gratuita sarà possibile decidere se disdire il servizio o se continuare l’abbonamento. In ogni caso, assicura TikTok Music l’utente sarà avvisato quando la prova gratuita sta per scadere.

I dispositivi supportati

Al momento l’app TikTok Music, come riportato sul sito dell’applicazione, supporta iPad, pc sia Windows che Mac, Apple watch e Carplay, ma gli utenti possono segnalare a TikTok su quale altro dispositivo vorrebbero far funzionare l'applicazione.