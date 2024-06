La Bce taglia i tassi dello 0,25%

Roma, 6 giugno 2024 – La Bce ha deciso di tagliare i tassi d'interesse di 25 punti base. Il tasso sui rifinanziamenti principali scende quindi da 4,50% a 4,25%, quello sui depositi dal 4% al 3,75%, e quello sui prestiti marginali dal 4,75% al 4,50%. Lo comunica la banca centrale dopo la riunione del Consiglio direttivo.

La Bce taglia i tassi: inversione di tendenza

Una decisione presa alla luce degli ultimi dati sull’andamento dell’inflazione nell’Eurozona che, anche se non del tutto lusinghieri, sono stati migliori delle previsioni.

Due anni di rialzi

La Bce ha invertito la rotta monetaria, dopo che tra il luglio del 2022 e il settembre dello scorso anno ha operato la più aggressiva manovra di inasprimento della sua storia, un aumento dei tassi da 450 punti base complessivi (4,50 punti percentuali), accompagnato da massicci drenaggi di liquidità, in riposta all’inflazione galoppante che rifletteva una serie di shock, tra cui le strozzature nelle catene globali, la guerra in Ucraina e elementi interni dell’Eurozona, come i prezzi fuori scala degli indici Ue di riferimento su energia e gas.

Da settembre in poi i tassi sono stati sempre confermati, al 4% sui depositi custoditi per conto delle banche commerciali (che da tempo vengono usati come riferimento chiave), al 4,50% sulle principali operazioni di rifinanziamento e al 4,75% sulle operazioni marginali. Il ribasso di oggi è il primo taglio da quando la guida della Banca centrale europea è stata affidata a Christine Lagarde, nel novembre del 2019.

Gli effetti dei tagli

Una decisione, quella dell’abbassamento del costo del denaro, che porterà effetti positivi per le tasche di italiani e imprese. Il taglio dei tassi si farà infatti sentire portando a una diminuzione delle rate del mutuo. Miglioreranno anche le condizioni dei prestiti chiesti dalle imprese per fare investimenti.

Sale l’inflazione stimata nel 2024

La Bce alza però la sua stima sull'inflazione nell'area euro per il 2024, portandola al 2,5% dal 2,3% indicato a marzo, e per il 2025 portandola al 2,2% dal 2% indicato ad aprile. La stima rimane all'1,9% per il 2026. Numeri che lasciano ritenere improbabile un ulteriore taglio dei tassi nel corso del prossimo vertice della Banca centrale europea.