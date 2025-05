Ok al bilancio. Patuelli rieletto presidente

Antonio Patuelli rieletto per acclamazione alla presidenza della Cassa di Ravenna dal Cda che si è riunito ieri l’altro al termine dell’assemblea che si è tenuta al Teatro Alighieri di Ravenna. Vice presidente è l’avvocato Francesco Gianni. L’assemblea della banca - capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario privato e indipendente dal 1840 che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi - ha approvato all’unanimità il bilancio per il 2024 e la distribuzione del dividendo, aumentato rispetto al 2023, nella forma di un’azione ogni 26 possedute (senza oneri fiscali per l’azionista) o, a richiesta, in contanti, di 61 centesimi di euro lordi per azione (+19,61%). Nel corso dei lavori assembleari, il direttore generale Nicola Sbrizzi ha illustrato i risultati individuali della Cassa e consolidati del Gruppo bancario relativi all’esercizio 2024, l’ennesimo bilancio positivo con l’utile lordo della Cassa cresciuto a 52,5 milioni di euro (+25,04%) e l’utile netto aumentato a 37 milioni di euro (+15,45%): il miglior risultato dal 1840. Positivo anche il bilancio consolidato del Gruppo Cassa con un utile lordo di 75,8 milioni di euro (+22,44%) e un utile netto di 47,6 milioni di euro (+14,69%), miglior risultato dalla costituzione del gruppo bancario.

Giorgio Costa