Swisscom compra Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. Verso la fusione con Fastweb

Roma, 15 marzo 2024 – Vodafone Italia diventa svizzera. La società di telecomunicazioni elvetica Swisscom ha infatti annunciato l’acquisto del 100% di Vodafone Italia.

L’acquisizione

Swisscom ha infatti stipulato accordi vincolanti con il gruppo Vodafone Plc per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro con l'obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia.

L’integrazione con Fastweb

“La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita ad un operatore convergente leader in Italia”. Annuncia Swisscom in una nota.

La NewCo

Swisscom rafforza così la sua presenza in Italia dove opera con Fastweb dal 2007. "Dalla transazione nascerà un operatore con asset convergenti e le dimensioni adeguate a competere efficacemente nel mercato e incrementare il livello di concorrenza nel Paese. La NewCo continuerà, inoltre, a mettere le proprie infrastrutture di alta qualità fisse e mobili a disposizione di terzi per servizi di accesso all'ingrosso”, sottolinea sempre una nota di Swisscom.

Il clising

Il closing dell'operazione "non richiederà il voto degli azionisti Swisscom” e dovrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2025.

La newco e il gruppo Vodafone stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori e a lungo termine, tra cui un contratto di licenza che consente l'uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing, precisa Swisscom.

Addio all’Italia

Vodafone dice dunque addio all'Italia, “rimodella” la sua presenza in Europa e con i proventi della vendita a Swisscom (8 miliardi di euro) intende premiare gli azionisti con 4 miliardi di redistribuzione.

Il futuro di Vodafone

"Oggi annuncio il terzo e ultimo passo nel rimodellamento delle nostre operazioni europee. Guardando al futuro, opereremo nei mercati in crescita, dove deteniamo posizioni forti, consentendoci di realizzare una crescita prevedibile e più forte in Europa. Ciò sarà accompagnato dalla nostra accelerazione nel B2B, mentre continuiamo a conquistare quote in un mercato dei servizi digitali”, spiega l'ad Margherita Della Valle.

Quattro miliardi per gli azionisti

La vendita di Vodafone Italia a Swisscom "crea un valore significativo per Vodafone e garantisce all'azienda il mantenimento della posizione di leadership in Italia, costruita grazie all'impegno dedicato dei nostri colleghi. Le operazioni in Italia e Spagna forniranno 12 miliardi di euro di proventi anticipati in contanti e intendiamo restituire 4 miliardi di euro agli azionisti tramite riacquisti, come parte della nostra più ampia revisione dell'allocazione del capitale”, ha detto Margherita Della Valle, amministratore delegato del Gruppo.

Ok del governo svizzero e le condizioni

E il governo di Berna ha dato il suo via libera - con alcune condizioni – all'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, un'operazione che costerà 8 miliardi di euro all'operatore telecom elvetico di proprietà per il 51% dalla Confederazione.

Il Consiglio Federale – si fa sapere da Berna – è stato informato tempestivamente in merito all'intenzione di acquisto ed ha constatato che l'operazione "non è contraria ai suoi obiettivi strategici" e ha stabilito diverse condizioni (non specificate nel comunicato) per l'attenuazione dei rischi. Swisscom ha confermato di soddisfarle tutte. "Una delle aspettative più importanti espresse dal Consiglio federale riguarda la separazione strutturale e organizzativa tra le attività in Italia e quelle sul suolo elvetico", si legge nella nota. "Il divieto per Swisscom di riprendere mandati nell'ambito del servizio universale all'estero rimane valido. La decisione di procedere all'operazione è di competenza esclusiva e responsabilità del consiglio di amministrazione di Swisscom".