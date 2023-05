Frena il Superbonus per villette e abitazioni unifamiliari

Roma, 10 Maggio 2023 – La corsa al Superbonus registra un'accelerazione per i condomini e un calo per le villette e le abitazioni unifamiliari. È questo il dato di sintesi che emerge dall'analisi del report diffuso da Enea l'Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, relativo al mese di aprile 2023.

I dati nazionali

Complessivamente gli edifici interessati dal Superbonus in Italia sono 407.396. Il totale degli investimenti ammonta a 75.895.452.596,79 euro mentre il totale degli investimenti ammessi a detrazione è pari a 74.613.779.029,81 euro e la somma degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 59.944.173.032,03. Le detrazioni maturate per i lavori conclusi ammontano a 65.503.099.483,70 euro. Il dato aggiornato allo scorso 30 aprile sugli investimenti che comprendono le somme non ammesse a detrazione, è di 611.099,50 euro per i condomini; 117.312,13 euro per le unifamiliari. Nel complesso gli interventi che non rientrano in detrazione ammontano a circa 1,2 miliardi di euro e rappresentano lo 0,016 per cento del totale. La percentuale dei lavori già realizzati arriva all’80,3 per cento, per un totale di quasi 60 miliardi di euro. Anche in questo caso è stata registrata un’accelerazione nel mese di marzo, che ha visto la realizzazione dell’1,4 per cento degli interventi complessivi, contro lo 0,5 per cento del mese di aprile e lo 0,4 per cento del mese di febbraio. Con le successive rilevazioni potranno essere confermate le tendenze, in un periodo in cui l’agevolazione vedrà presumibilmente progressivamente ridursi gli interventi visto dopo il divieto all’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura.

L’andamento per le abitazioni unifamiliari e indipendenti

A seguito della scadenza del 31 marzo scorso, che è stata oggetto di proroga al prossimo 30 settembre 2023è diminuito il flusso del numero delle istruttorie per le abitazioni unifamiliari. Infatti, se a marzo sono stati registrati investimenti ammessi a detrazione per un valore di 1,2 miliardi di euro, dopo il 31 di marzo e fino alla fine di aprile gli stessi investimenti ammontano a circa 126 milioni di euro. Analizzando il numero dei cantieri emerge che nel mese di aprile sono stati 1.057 in tutta Italia un numero decisamente inferiore rispetto al mese precedente quando i nuovi cantieri erano stati ben 10.302. Per quanto riguarda le unità indipendenti i cantieri aperti ad aprile sono stati 500 per 41 milioni di euro mentre il mese precedente sono stati 4 mila per un ammontare di 400 milioni di euro.

Alta la richiesta da parte dei condomini

A trainare il Superbonus sono i lavori nei condomini che potranno beneficiare, lo ricordiamo, del superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 nel caso di interventi già iniziati prima delle modifiche introdotte dal decreto Aiuti quater. Gli investimenti complessivi, quasi la totalità, raggiungono i 37,4 miliardi di euro, di cui 37,1 ammessi a detrazione. Nel complesso gli investimenti registrati nel mese di aprile 2023 e ammessi a detrazione raggiungono 1,7 miliardi di euro. Analizzando il numero dei cantieri che sono stati ad aprile scorso 2.020, emerge che sono praticamente il doppio di quelli relativi a unifamiliari. Inoltre, dal Report di Enea emerge che l’investimento medio di ciascun cantiere è nettamente superiore rispetto a quelli delle unifamiliari.

Il Superbonus nelle diverse regioni italiane

La Lombardia guida la classifica tra le regioni italiane per quanto riguarda le richieste di intervento con il Superbonus e il numero di asseverazioni presentate sono pari a 64.563 per un totale degli investimenti ammessi a detrazione pari a 13.305.103.549,01 euro e per 11.019.252.483,08 euro che è l'importo ammesso a detrazione per lavori realizzati. In Emilia Romagna il numero di asseverazioni aggiornate alla fine di aprile 2023 è pari a 35.443 mentre l'importo ammesso a detrazione è di 6.738.113.834,99 euro e quello relativo a lavori realizzati è pari a 5.631.066.660,19 euro.