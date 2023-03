Superbonus e bonus casa, cosa fare con la cessione del credito. Scadenza il 31 marzo

C'è una scadenza importante che preoccupa i contribuenti che hanno maturato crediti d'imposta sui lavori fatti nel 2022. E' quella del 31 marzo 2023. Entro questa data – salvo proroghe dell'ultimo minuto che potrebbe decidere il governo - deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate il modello per la cessione del credito. Dal 1 aprile non sarà possibile più cedere il credito, per nessuno dei bonus edilizi. Ci sono alternative? Cosa possono fare i contribuenti? E' quanto abbiamo chiesto al commercialista Damiano Cesa Bianchi dello studio Cesa Bianchi Piccioli. Lavori edilizi, bonus facciate (Frascatore) Cedere o non cedere il credito? La prima cosa da fare è comprendere se si è capienti o meno, ovvero se si ha abbastanza Irpef sulla quale compensare le detrazioni derivanti dai bonus edilizi per i lavori effettuati nel 2022. Per farlo - spiega l'esperto - occorre fare una simulazione della propria dichiarazione dei redditi, in autonomia o rivolgendosi al proprio commercialista. Questo perché in caso di incapienza, l'eccedenza del bonus viene persa. Non può nemmeno essere recuperata gli anni successivi. Se non si è capienti, allora è necessario darsi da fare per cedere il credito. Si tratta però di una corsa contro il tempo, perché entro...