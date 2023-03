Case green, guida al bonus 2023: a chi spetta, come e quando richiederlo

Casa Green e scontata. Per chi acquista una nuova abitazione con tutte le carte in regola sul fronte del risparmio energetico, scatta il bonus previsto nella Legge di Bilancio del 2023. In soldoni, si tratta di una detrazione del 50% sull’Iva da versare all’atto della compravendita, ripartita in 10 quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi. Ecco una mini-guida per usufruire dell’agevolazione e per capire quali sono gli effettivi vantaggi della norma. Bonus Case Green, tre cose da sapere A chi spetta il bonus Quali sono le case green Come funziona l’incentivo Entro quanto richiederlo A chi spetta il bonus Può ottenere la detrazione Iva le persone fisiche che comprano un’abitazione di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalle imprese costruttrici o che sono cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari. Il bonus scatta anche per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice che effettua la vendita ha precedentemente concesso in locazione, mentre non compete nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di...