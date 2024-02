Stellantis, John Elkann: “Non esiste alcun piano di fusione con altri costruttori”

Torino, 5 febbraio 2024 – "Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori". Il presidente di Stellantis, John Elkann, smentisce così le voci che volevano il gruppo sempre più vicino ai francesi di Renault. "La società è concentrata sull'esecuzione del piano strategico ‘Dare forward’ e nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati per rafforzare l'attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l'Italia", spiega ancora il capo del gruppo automobilistico.

"Stellantis – aggiunge – è impegnata al tavolo automotive promosso dal Mimit che vede uniti il governo italiano con tutti gli attori della filiera nel raggiungimento di importanti obiettivi comuni per affrontare insieme la transizione elettrica".

Nei giorni scorsi, in un'intervista a Bloomberg, l’amministratore delegato Carlo Tavares aveva ventilato la possibilità di ridimensionamento negli stabilimenti italiani di Mirafiori e Pomigliano, criticando le scelte del governo Meloni per il mancato sostegno all’acquisto di auto elettriche.