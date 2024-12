Stellantis giù in Borsa: -7%. Elkann: “Subito al lavoro per garantire la strategia del gruppo”

Milano, 2 dicembre 2024 – Stellantis scivola in Borsa all'indomani delle dimissioni del ceo Carlos Tavares per divergenze con il resto del consiglio di amministrazione. Al momento il titolo perde il 7% a 11,65 euro. Nella prima mezz'ora di scambi è arrivato a perdere anche l'8,77% a 11,43 euro, toccando il minimo dal luglio del 2022. L’andamento di Stellantis pesa sui mercati europei, in particolar modo su Piazza Affari (-0,8%) e Parigi (-0,87%).

"Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo ceo – ha dichiarato il presidente del gruppo John Elkann –. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della società nell'interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders".

Intanto domani, a Melfi (Potenza), i sindacati metalmeccanici Fiom, Fim, Uilm, Fismiec e Uglm terranno un'assemblea pubblica per affrontare la vertenza dei lavoratori della logistica, "che ormai hanno finito da tempo gli ammortizzatori sociali e si sono visti recapitare le procedure di licenziamento".