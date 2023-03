Quel ponte di sostenibilità che unisce Italia e Francia

L’ITALIA RAPPRESENTA per Crédit Agricole il secondo mercato dopo la Francia. Nel nostro Paese il gruppo è presente da oltre 40 anni con un percorso di crescita costante e di attenzione ai territori, alle loro specificità ed eccellenze. E opera attraverso tutte le linee di business, dal Corporate & Investment Banking ai Servizi Finanziari Specializzati, dal Leasing & Factoring all’Asset Management & Services, dalle assicurazioni al Wealth Management. Pioniere della sostenibilità e conosciuto nel mondo come la Banque Verte, la banca verde, il gruppo Crédit Agricole dimostra da sempre grande interesse nei confronti della tutela ambientale e di uno sviluppo socio-economico inclusivo dei territori in cui opera, integrando questi valori nell’operato di ogni singola business line e promuovendo la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, la tutela e il ripristino delle risorse naturali, specie nel settore agri-agro, e la competitività economica quale capacità di creare valore a beneficio delle società, rafforzando la coesione e l’inclusione sociale. La Banque Verte è il primo finanziatore della transizione energetica in Francia e leader globale nelle emissioni di Green Bond, nonché il primo gruppo bancario al mondo con l’obiettivo di uscire dal finanziamento del carbone termico entro il 2030. L’impegno è concreto e...